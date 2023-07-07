Стартовали съемки комедии "Омар в большом КИНО"

Арнтгольц и Богатырев сыграют в фильме о приключениях дагестанца в Москве
Актеры Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев исполнят главные роли в фильме «Омар в большом КИНО». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра KION.
Актеры, которые являются супругами в реальной жизни, перевоплотятся в супругов и на экране. Съемки фильма стартовали в Москве.
Проект — продолжение сериала «Омар в большом городе». Главный герой Омар (Омар Алибутаев) устраивается на работу водителем в богатую семью и между делом становится няней девочки Анфисы (София Петрова). Брак родителей Анфисы (Арнтгольц и Богатырев) трещит по швам, а сама девочка всячески старается помешать их разводу, вытворяя немыслимые проделки.
Омар терпит выходки Анфисы, чтобы изобразить из себя миллионера перед родственниками, которые вот-вот приедут из Дагестана. В это время ранее уволенный гувернер семьи Валерий (Михаил Башкатов) задумал коварный план.
Также в фильме появятся Олег Верещагин, София Петрова, Светлана Камынина и Александр Самойленко. Режиссер — Дмитрий Грачев («Свадьба по обмену»).