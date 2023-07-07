Стартовали съемки комедии "Омар в большом КИНО"

Актеры Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев исполнят главные роли в фильме «Омар в большом КИНО». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра KION.

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Актеры, которые являются супругами в реальной жизни, перевоплотятся в супругов и на экране. Съемки фильма стартовали в Москве.

Проект — продолжение сериала «Омар в большом городе». Главный герой Омар (Омар Алибутаев) устраивается на работу водителем в богатую семью и между делом становится няней девочки Анфисы (София Петрова). Брак родителей Анфисы (Арнтгольц и Богатырев) трещит по швам, а сама девочка всячески старается помешать их разводу, вытворяя немыслимые проделки.