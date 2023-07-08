Кристофер Нолан: в «Оппенгеймере» нет компьютерной графики

В интервью изданию Collider Кристофер Нолан поделился новыми подробностями «Оппенгеймера» — картины о создателе ядерной бомбы. По словам постановщика, в фильме вообще нет компьютерной графики — авторы якобы не прибегали к ней даже в самых сложных сценах, включая ядерный взрыв.

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Современный кинематограф очень редко полностью отказывается от спецэффектов. Даже в фильмах с Томом Крузом, известным фанатом практических эффектов, на постпроизводстве специалисты дорисовывают некоторые детали и приукрашивают сцены. Как именно Нолану удалось полностью отказаться от них, неизвестно.

«Оппенгеймер» расскажет историю научного руководителя Манхэттенского проекта Роберта Оппенгеймера, в рамках которого в годы Второй мировой войны разрабатывались первые образцы ядерного оружия. Вместе с Киллианом Мёрфи («Острые козырьки») в ленте снялись Эмили Блант («Грань будущего») и Роберт Дауни-младший («Мстители»).