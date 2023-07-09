Неладно что-то в Датском королевстве

Мрачная атмосфера, убийства и антигерой-полицейский, а также 13 произведений в жанре скандинавского нуара

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Скандинавия известна своим простым счастьем и образом жизни в стиле хюгге. Но это не означает, что в северной утопии все пропитано уютом. Холодные температуры, долгие темные зимние дни и безмолвные просторы дикой природы породили мрачный жанр криминальной литературы, известный как скандинавский нуар.

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В XXI веке скандинавская криминальная литература стала издательским феноменом, сохранившим местный социокритический потенциал на мировом книжном и развлекательном рынке. Успех этого жанра еще больше подкрепляется экранизациями и сериалами. Но скандинавский нуар стал признаваться как "национальный жанр" только тогда, когда книги начали переводить, снимать по ним в родной Скандинавии сериалы, которые затем довольно успешно дублировались на другие языки или даже переснимались. Как, например, шведский сериал "Убийство", получивший американскую копию. Причин международного успеха скандинавского нуара за рубежом много — от способности авторов и сценаристов совмещать региональные особенности с широко узнаваемыми международными формами до растущей интернационализации скандинавской издательской и медиаиндустрии еще с 1990-х годов.

В некоторых странах за пределами скандинавского региона бум криминальной литературы XXI века совпал с широким интересом к, казалось бы, успешному скандинавскому благосостоянию и желанным стереотипам, включая образ жизни хюгге, качественную дизайнерскую мебель и новую кухню из "Икеа". Издательская и медиаиндустрии извлекли огромную выгоду из глобального "бренда" скандинавских стран и способствовали пробуждению желания за их пределами иметь "все, что связано со скандинавским".

У скандинавского нуара долгая история, которая началась еще в XIX веке с романа датского поэта и писателя Стена Стенсена Блихера "Престен в Вейльби" (1829) и с детективной истории норвежца Морица Хансена "Убийство инженера Рульфсена" (1839). Однако именно после Второй мировой войны скандинавская литература получила особую окраску и ряд всемирно известных авторов для преимущественно англо-американского жанра.

Послевоенная скандинавская криминальная литература опирается на "золотую эпоху" британских авторов детективов 1920-х и 1930-х годов, среди которых писательницы Дороти Ли Сэйерс и Агата Кристи. А также она позаимствовала множество черт из американских детективных рассказов Рэймонда Чандлера и полицейского процедурала Эда Макбейна. Однако благодаря десятитомной серии о полицейском детективе Мартине Беке шведского дуэта писателей Май Шёвалль и Пера Валё, а также новой волне криминальной литературы в 1990-х годах в скандинавских полицейских историях появился акцент на социальный реализм и критику, мрачные локации и характерный угрюмый главный герой.

В 1960-х годах Шёвалль и Валё перевели на шведский язык несколько романов пионера полицейского процедурала Эда Макбейна. Это вдохновило их на использование формулы, в которой личная жизнь и личные проблемы полицейских отражаются в более широком социополитическом ландшафте шведского "Дома для народа" (лозунг социал-демократической партии Швеции, смысл которого в том, что вся страна должна стать "домом" для граждан,— прим. ред.), особой шведской версии скандинавского социального государства. Серия романов Шёвалль и Валё о детективе Мартине Беке часто упоминается как самые влиятельные произведения социально-критической литературы о преступлениях для писателей этого жанра как в скандинавских странах, так и за их пределами.

Ключевые элементы скандинавского нуара:— мрачные локации, обычно в удаленных ландшафтах и неприметных улицах;— сюжеты, включающие жестокие преступления, такие как убийство, мизогиния, мизандрия, расизм и изнасилование;— проблемные главные герои, борющиеся со своими внутренними демонами;— прочная и сложная история с комплексными темами, фаталистическим сюжетом и неожиданными поворотами;— социальная критика, которая подсвечивает недостатки общества и его темные стороны;— меланхоличный и размеренный темп.

Шёвалль и Валё явно стремились использовать свои криминальные романы как средство анализа шведского социального государства, чтобы связать преступность с его политическими и идеологическими доктринами и раскрыть его природу, часто опирающуюся на ультраправый радикализм. Они критиковали "преступное" подчинение социального государства капитализму. От первого романа в серии "Розанна", опубликованного в 1965 году, до последнего "Террористы", вышедшего в 1975-м, криминальные истории шведского дуэта показывают весь спектр преступности — от убийства американского туриста с сексуальной составляющей и до убийства премьер-министра шведского полицейского государства. В последнем случае они фактически предсказали преступление. Лидер социал-демократической партии Швеции с 1969 по 1986 года и дважды премьер-министр Швеции Улоф Пальме был убит в центре Стокгольма. В своих расследованиях Бек и его команда постоянно сталкиваются с непроницаемой полицейской бюрократией, метонимией жестокого общества, которое постепенно затмило идиллическое шведское послевоенное социальное государство.

Менее политически радикален в критике общества Андерс Бодельсен из Дании. Он также использовал социально-реалистический триллер для исследования новых реалий социального государства в своем произведении "Задумай число" (1968). Бодельсен настаивал на том, что коллективные конфликты следует рассматривать через призму личных. В его прорывном романе личный конфликт кассира банка, который получить свою выгоду из ограбления, отражается в балансе общества между материализмом и социальной ответственностью.

Что такое триллер, можно прочитать тут.

Отличие скандинавского нуара от криминальной драмыСкандинавский нуар отличается реалистичным, простым и точным сюжетом и такими же персонажами. Здесь нет лишних слов или ненужных деталей, которые засоряют сюжет. В отличие от типичных классических детективов, которые отвечают на вопрос "кто убийца", скандинавский герой на передний план выставляет полицейского-антигероя. Зачастую он использует сомнительные методы для раскрытия преступлений, тем самым подсвечивая темные стороны общества.

В конце 1980—1990-х годов скандинавский триллер получил международное признание благодаря серии романов шведского писателя Яна Гийу о шпионе Карле Хамилтоне, дворянине с социалистическими убеждениями, и работе датского писателя Лайфа Давидсена, чьи политические триллеры фокусируются на России и Новой Европе. Как и Бодельсен, а затем и швед Стиг Ларссон с его серией романов о девушке с татуировкой дракона, эти писатели уже были известными, чтобы смело критиковать и отражать изменяющийся национальный и глобальный социополитический климат в последние годы XX века.

Стиг Ларссон. "Девушка с татуировкой дракона", "Эксмо" (18+)В книге "Девушка с татуировкой дракона" Стиг Ларссон представляет нам мрачный, но увлекательный мир, где переплетаются коррупция, убийства, семейные секреты, фанатизм и политические интриги. С огромным количеством персонажей и многослойным сюжетом автор создает историю, которая захватывает внимание и не отпускает до последней страницы. Уникальные главные герои Лисбет Саландер и Микаэль Блумквист придают роману глубину и интригу. Приключение, которое невозможно отложить, оставляет читателя в восторге от мастерства писателя и захватывающей атмосферы.

В 1990-е годы дебаты о скандинавском нуаре и списки бестселлеров пополнили книги с женщинами в качестве главных персонажей. Часто эти произведения были написаны тоже женщинами. В этой новой волне криминальной литературы можно отметить шведок Лизу Марклунд и Камиллу Лэкберг, датчанок Гретелизу Хольм и Сару Блэдэль, норвежку Анне Хольт и финку Леену Летхолайнен. Они уделяют должное (часто мужским) конвенциям жанра и скандинавской социально-реалистической традиции. Но также фокусируются на гендерно-сексуальной политике. Эти писательницы меняют традиционное изображение женщин в жанре, которые раньше были представлены как пассивные, асексуальные и неполноценные.

Насилие в отношении женщин, коррупция государственной системы социального обеспечения и моральное банкротство капитализма — центральные темы датского писателя Юсси Адлер-Ольсена и шведского писателя Стига Ларссона в трилогии "Миллениум". Глобальный успех скандинавского нуара в новом тысячелетии обязан невиданной продаже и глобальному влиянию романов о девушке с татуировкой дракона.

Почему же скандинавские детективы так популярны? На этот вопрос есть два ответа. Очевидный — это психологическое напряжение, которое присутствует во всех книгах скандинавских авторов криминальных романов. Здесь нет погонь и перестрелок, но при этом читатель не может оторваться от книги за счет высокого уровня психологизма. А второй — неочевидный. Это контраст между продаваемым образом скандинавского счастья и тем, что за ним на самом деле скрывается.

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Антти Туомайнен. "Фактор кролика", "Синдбад" (16+)