Общие сборы «Флэша» составили $ 261 млн

По итогам четвёртого уикенда фильм «Флэш» добавил в свою кассу ещё $ 5 млн. Сборы картины добрались до отметки в $ 261 млн — лента официально даже не дошла до чисто символической отметки в $ 340 млн. Именно в эту цифру аналитики оценивают общий бюджет ленты, учитывая затраты на маркетинг.

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Таким образом, кинокомикс с Эзрой Миллером стал настоящим провалом Warner Bros. Руководство компании делало большую ставку на фильм, учитывая восторженные отзывы на тестовых показах, однако в итоге лента выступила лишь немногим лучше провального «Шазама 2». Он собрал в прокате $ 133 млн, однако на него студия потратила куда меньше денег.