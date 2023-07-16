"Служебный роман" — советская комедия, вышедшая в 1977 году. Фильм был снят режиссером Эльдаром Рязановым и стал одним из самых популярных и любимых фильмов в СССР.

"Служебный роман" стал известен своим юмором, яркими персонажами и тонкими отсылками к советской действительности. Фильм стал популярен благодаря своей открытой критике бюрократии и абсурдности советской системы. При этом, как оказалось, в картине было много деталей, которые зрители в итоге не увидели. Смотрите видео о том, что и почему вырезали из "Служебного романа".