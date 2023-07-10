«След зверя» Ненада Павловича показали на «Западных воротах»
Российская премьера детективного триллера «След зверя» от сербского режиссёра Ненада Павловича прошла в рамках IV международного кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове.
События фильма разворачиваются в 1979 году. Успешный журналист отправляется в югославскую провинцию как будто бы писать репортаж о повесившемся учителе-педофиле, на самом деле он хочет выяснить, что произошло с лидером студенческих протестов в Белграде 1968 года.
Режиссёр утверждает, что работал над фильмом более 10 лет. «След зверя» участвует в основной конкурсной программе фестиваля.