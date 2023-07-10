"Ведьмака" требуют запретить в России

Сериал "Ведьмак" (The Witcher) попросили запретить к показу в РФ. Соответствующее обращение в Федеральную службу по надзору в сфере связи написали представители правозащитного центра "Сорок сороков", сообщает Telegram-канал Mash.

В частности, активисты обнаружили, что некоторые ресурсы предлагают к просмотру четвертую серию третьего сезона, в которой одна из сцен "прямо создает искаженное представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок". Активисты предлагают внести указанные ими сайты в соответствующий реестр и разобраться в ситуации.