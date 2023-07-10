Грета Гервиг рассказала о влиянии пандемии на «Барби»

Американская актриса и режиссер Грета Гервиг рассказала о влиянии пандемии коронавируса на ее новый фильм — романтическую комедию «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

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По словам Гервиг, написавшей сценарий в соавторстве с Ноа Баумбахом, Робби не верила, что такую картину разрешат снимать.

«Мы писали сценарий в специфическое время, посреди локдауна и все такое, и я говорила — не знаю, останется ли в мире кино, но если останется, давай напишем самый возмутительный, анархистский, смешной», — вспомнила она.

Гервиг уточнила, что решила сама снимать «Барби», когда сценарий был закончен.

«Я думала — не сможем снять, ничего страшного, но надеялась, что нам разрешат», — добавила она.

Картина расскажет о приключениях знаменитой куклы Барби и ее возлюбленного Кена, которых за несоответствие кукольным идеалам выгоняют из сказочного Барбиленда в реальный мир.

До этого стало известно, что участницей саундтрека к картине стала Билли Айлиш.