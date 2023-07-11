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Стала известна дата выхода фильма «Мастер и Маргарита»

Фильм «Мастер и Маргарита» по роману писателя Михаила Булгакова выйдет в прокат 25 января 2024 года. Об этом говорится на странице во «ВКонтакте» дистрибьютора «Атмосфера кино».

Стала известна дата выхода фильма «Мастер и Маргарита»
© Лента.ру

События в киноленте разворачиваются в Москве 1930-х годов. Знаменитый и талантливый писатель оказался в центре скандала и окончательно превратился в изгоя, коллеги отвернулись от него. Однако вскоре он знакомится с женщиной по имени Маргарита и берется за новый роман. Главный герой его книги — Воланд. Прообразом стал знакомый иностранец.

Писатель настолько погрузился в творческий процесс, что перестал замечать, где реальность, а где выдумка. В фильме Мастера сыграл актер Евгений Цыганов, а Маргариту — Юлия Снигирь. Роль Воланда исполнил немецкий актер из голливудского фильма «Бесславные ублюдки»Аугуст Диль. Режиссером киноленты выступил Михаил Локшин.

Изначально кинопроект был известен под названием «Воланд». Однако весной было принято решение поменять название ленты.

В 2022 году была названа самая популярная из школьной программы книга у россиян — ею стал роман «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Отмечалось, что за год книги продали на 9,1 миллиона рублей. Второе место в рейтинге самых популярных произведений занял роман «Преступление и наказание» Федора Достоевского, а третье — эпопея «Война и мир» Льва Толстого.

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