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Появились первые кадры кровавого фильма ужасов про Золушку

Помните низкобюджетный фильм ужасов «Винни-Пух: Кровь и мёд»? Компания ITN Studios, которая помогала в создании ленты, показала первые кадры хоррора «Проклятие Золушки». Это будет тоже низкобюджетный ужастик, но уже про героиню сказок.

Появились первые кадры кровавого фильма ужасов про Золушку
© Чемпионат.com

На кадрах можно увидеть, что картина будет действительно кровавой.

Чемпионат.com

Можно увидеть саму окровавленную и кричащую Золушку, а также её туфельку, которой, видимо, она кого-то приложила.

Чемпионат.com

Каких-то сюжетных деталей ленты нет. Они появятся позже. Режиссёром и продюсером картины выступает Луиза Уоррен, а сценарий напишет Гарри Боксли. Саму Золушку сыграет Келли Райан Сансон, а вместе с ней в фильме снялись Крисси Вунна и Даниэль Скотт.

Премьера «Проклятия Золушки» состоится в октябре 2023 года.

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