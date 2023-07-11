Появились первые кадры кровавого фильма ужасов про Золушку
Помните низкобюджетный фильм ужасов «Винни-Пух: Кровь и мёд»? Компания ITN Studios, которая помогала в создании ленты, показала первые кадры хоррора «Проклятие Золушки». Это будет тоже низкобюджетный ужастик, но уже про героиню сказок.
На кадрах можно увидеть, что картина будет действительно кровавой.
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Можно увидеть саму окровавленную и кричащую Золушку, а также её туфельку, которой, видимо, она кого-то приложила.
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Каких-то сюжетных деталей ленты нет. Они появятся позже. Режиссёром и продюсером картины выступает Луиза Уоррен, а сценарий напишет Гарри Боксли. Саму Золушку сыграет Келли Райан Сансон, а вместе с ней в фильме снялись Крисси Вунна и Даниэль Скотт.
Премьера «Проклятия Золушки» состоится в октябре 2023 года.
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