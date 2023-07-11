Фильм «Трансформеры: Восхождение Звероботов» вышел в онлайне

11 июля фильм «Трансформеры: Восхождение Звероботов» официально вышел в онлайне. Картину уже можно посмотреть в цифровых площадках, в том числе на Amazon .

Таким образом, картина пробыла в кинотеатрах всего мира всего месяц. За 30 дней лента заработала чуть больше $ 407 млн — это худший результат в истории серии. Интересно, что за месяц лента так и не добралась до России: судя по всему, в ближайшее время отечественные кинотеатры всё же выпустят картину в прокат, используя цифровые копии.