Apple TV+ и Дэн Хармон покажут экранизацию комиксов «Странная планета»
Необычный комикс, где милые инопланетяне говорят нетипичными словесными конструкциями, но остаются понятными в своих желаниях и суждениях читателям — он называется «Странная планета». В феврале 2019 года герои появились на просторах Интернета, став звёздами веб-комикса. 4 года спустя Apple TV+ представит зрителям анимационную вариацию того, как смотреть на жизнь с нового ракурса, да, расширить свой вокабуляр тоже получится. Тлум.Ру делится подробностями.
Что за «Странная планета?»
Её автором стал Нэйтан Пайл, который по удачному совместительству писатель и художник, в общем, необходимые для такого творчества навыки у него присутствуют в достаточном объёме. «Странная планета» — действительно планета, населённая антропоморфными существами ягодного цвета. Все они переживают типичные для нас, землян, трудности, стараясь подстроиться под обстоятельства и через слова выразить разные эмоции: боль, любовь, недоумение и далее по длинному списку.
Вот, какие фразы человечки генерируют, реагируя на разные события.
О приближающейся свадьбе:
«Моё сплочение близится!»
О морском пейзаже:
«Мне по нраву наблюдать бескрайнюю жидкость».
О страхе неопознанного:
«Возможно, это совершило прозрачное погибшее существо?»
Что особенно радостно — комиксы переведены на русский язык издательством Эксмо. Конечно, их без проблем можно найти в Интернете, но вдруг кому-то захочется почитать бумажный вариант или сделать своим друзьям крайне остроумный подарок.
Вот несколько примеров комиксов.
Как быть няней:
Как проводить время приятно:
Как фотографировать друга:
Итак, «Странная планета» появится на Apple TV+, если вы ещё не знали, то эта платформа успешно продолжает работать на территории России и вы можете смотреть контент, размещённый там. В первом сезоне обещают показать 10 эпизодов, старт запланирован на 27 сентября, новые серии будут добавлять каждую неделю. Над мультсериалом работают Дэн Хармон («Сообщество», «Рик и Морти» — это знак качества) и сам Нэйтан Пайл.