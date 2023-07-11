Apple TV+ и Дэн Хармон покажут экранизацию комиксов «Странная планета»

Необычный комикс, где милые инопланетяне говорят нетипичными словесными конструкциями, но остаются понятными в своих желаниях и суждениях читателям — он называется «Странная планета». В феврале 2019 года герои появились на просторах Интернета, став звёздами веб-комикса. 4 года спустя Apple TV+ представит зрителям анимационную вариацию того, как смотреть на жизнь с нового ракурса, да, расширить свой вокабуляр тоже получится. Тлум.Ру делится подробностями.

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Что за «Странная планета?»

Её автором стал Нэйтан Пайл, который по удачному совместительству писатель и художник, в общем, необходимые для такого творчества навыки у него присутствуют в достаточном объёме. «Странная планета» — действительно планета, населённая антропоморфными существами ягодного цвета. Все они переживают типичные для нас, землян, трудности, стараясь подстроиться под обстоятельства и через слова выразить разные эмоции: боль, любовь, недоумение и далее по длинному списку.

Вот, какие фразы человечки генерируют, реагируя на разные события.

О приближающейся свадьбе:

«Моё сплочение близится!»

О морском пейзаже:

«Мне по нраву наблюдать бескрайнюю жидкость».

О страхе неопознанного:

«Возможно, это совершило прозрачное погибшее существо?»

Что особенно радостно — комиксы переведены на русский язык издательством Эксмо. Конечно, их без проблем можно найти в Интернете, но вдруг кому-то захочется почитать бумажный вариант или сделать своим друзьям крайне остроумный подарок.

Вот несколько примеров комиксов.

Как быть няней:

Tlum

Как проводить время приятно:

Tlum

Как фотографировать друга:

Tlum