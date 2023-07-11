Названы фильмы, ассоциирующиеся у молодежи с русской культурой

В ЧелГУ составили список песен и фильмов, ассоциирующихся у молодежи с русской культурой.

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Специалисты Челябинского государственного университета (ЧелГУ) определи список фильмов и песен, которые ассоциируются с русской культурой у молодежи. Об этом «Газете.Ru» рассказали в ЧелГУ. Для того, чтобы это понять, ученые провели опрос 4000 человек в возрасте от 15 лет до 21 года. Респондентов попросили назвать наиболее узнаваемые и цитируемые фильмы и песни.

В список вошли фильмы «Брат», «Бриллиантовая рука», «Ирония судьбы», «Операция Ы и другие приключения Шурика», «Иван Васильевич меняет профессию», «Любовь и голуби», «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика», «Москва слезам не верит». Из числа относительно новых фильмов упомянуты «Т-34», сериал «Бригада», «Чебурашка», «Брат 2», «Движение вверх».

Среди песен лидером стала «Катюша» — неформальный символ Великой Отечественной войны. Упомянуты также патриотические песни «Вперед, Россия» Олега Газманова и «Я русский» SHAMAN. Также названы народные песни («Калинка-малинка», «Ой, мороз, мороз», «Во поле береза стояла»), популярные песни 80-90-х годов (ряд ответов связан с творчеством Юрия Шатунова), песни советского андеграунда (Виктор Цой: «Группа крови», «Кукушка»).

«Пытаясь описать какую-либо национальную культуру, мы неизменно сталкиваемся с набором стереотипов. Например, Италия в сознании среднестатистического российского обывателя, никогда там не бывавшего, связана с набором стереотипов: сапог, Колизей, паста, пицца. Россия у тех же итальянцев ассоциируется с медведями, балалайкой, водкой, шапкой-ушанкой, кокошником», – объяснила «Газете.Ru» доцент кафедры русского языка и литературы ЧелГУ Ольга Редькина.