Съемки фильма «Дэдпул-3» могут сорваться из-за забастовки

К масштабной забастовке, которую весной начали работающие над фильмом «Дэдпул-3» сценаристы, может присоединиться Гильдия актеров. Таким образом, съемки картины находятся под угрозой.

© Вечерняя Москва

По имеющимся данным, съемки триквела «Дэдпула» находятся на завершающей стадии. При этом если Гильдия актеров присоединится к забастовке, то завершить производство в ближайшее время не получится. Кроме того, работа Голливуда в целом будет парализована.

В частности, в случае забастовки актеры не смогут принимать участие в съемках, рассказывать в социальных сетях о проектах, посещать связанные с фильмами и сериалами пресс-конференции, а также участвовать в фестивале Comic-Con 2023 в Сан-Диего.