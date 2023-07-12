Джеймс Ганн оставил Синего Жука в новой киновселенной DC

В последний месяц лента состоится премьера фильма «Синий Жук». Если судить по трейлерам, картина не очень примечательная, однако у главы новой киновселенной DC Джеймса Ганна есть свои планы на персонажа и его развитие.

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По словам Ганна, Синий Жук, роль которого исполнил Шоло Маридуэнья, останется в новой киновселенной DC. Это также касается и других персонажей, но каких именно, неизвестно.

Фильм расскажет о подростке Джейми Рейесе, который находит странного синего жука. Парень приносит его домой, и насекомое наделяет героя невероятной силой и уникальной бронёй.