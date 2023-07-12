Ганн рассказал трогательную историю знакомства Ракеты и Грута

Я написал сценарий к короткометражному фильму, посвящённому зарождению дружбы между Ракетой и Грутом. Была готова раскадровка и локация, и мы даже отсняли несколько тестовых кадров за 12 дней. Но тогда я был слишком занят работой над первой частью «Стражей Галактики». Сюжет рассказывал, как Тибиус Ларк, Грут и Ракета оказываются заточены в подземной тюрьме. Тибиус был на грани смерти. Он попросил Ракету, чтобы тот заботился о Груте в течение многих лет.