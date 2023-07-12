Умер мультипликатор Рэнди Фуллмер
10 июля в Санта-Кларите, Калифорния, ушел из жизни Рэнди Фуллмер, в 1987-2006-м годах работавший в Disney.
Фуллмен - аниматор, продюсер, композитор, художник, специалист по визуальным эффектам. В его портфолио - "Цыпленок Цыпа", "Горбун из Нотр-Дама", "Король Лев", "Аладдин", "Русалочка", "Пакахонтас", "Кто подставил кролика Роджера", "Отважный маленький тостер", культовый хоррор Хупера "Жизненная сила", анимационный сериал "Охотники за привидениями", другие.
Некролог появился на Laughing Place. Причина не названа.
Фуллмер родился в 1950 году в Ричленде, Вашингтон, в семье физика-ядерщика. Образование получил в CalAtrs, частном Калифорнийском институте искусств. После окончания СА несколько лет руководил своей студией, работавшей в том числе над производством "Улицы Сезам". После - в Don Bluth Studios, занимавшейся видеоиграми.
Уйдя из Disney, Рэнди основал компанию Wyn Guitars, разрабатывающую и изготавливающую гитары. В частности, на его инструменте играют Джеймс Ломенцо (White Lion, Megadeth, группы Дэвида Ли Рота и Закка Уайлда) и Абрахам Лабориэль, самый востребованный сессионный басист современности.