Умер мультипликатор Рэнди Фуллмер

Фуллмер родился в 1950 году в Ричленде, Вашингтон, в семье физика-ядерщика. Образование получил в CalAtrs, частном Калифорнийском институте искусств. После окончания СА несколько лет руководил своей студией, работавшей в том числе над производством "Улицы Сезам". После - в Don Bluth Studios, занимавшейся видеоиграми.