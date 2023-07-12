Фильм «Барби» все же покажут на Филиппинах

Совет по обзору и классификации кино и телевидения (MTRCB) Филиппин всё же одобрил прокат фильма «Барби» в стране. Соответствующее заявление ведомство сделало 12 июля после проведения проверки по просьбе сенатора Фрэнсиса Толентино.

В MTRCB заявили, что действительно обнаружили в ленте сцену с девятипунктирной линией, однако учли контекст и не нашли каких-либо политических заявлений от создателей фильма. Таким образом, «Барби» официально покажут в кинотеатрах Филиппин.

При этом местные СМИ сообщают, что Warner Bros. внесёт некоторые изменения для показа ленты в стране. Ту самую сцену с изображением скандальной карты якобы покажут с эффектом размытия. Таким образом кинокомпания наверняка сможет выпустить картину и в других азиатских странах, включая Бруней и Малайзию. Что касается Вьетнама, то местные власти вряд ли снимут запрет фильма даже в случае поблажек от авторов.