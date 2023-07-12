Сборы в кинотеатрах России достигли уровня 2019 года

Издание РБК выпустило большой материал о состоянии российских кинотеатров по итогам первой половины 2023 года. Оказалось, что последние полгода стали лучшими для отечественных киносетей с 2019-го.

© Чемпионат.com

Так, сборы в российских кинотеатрах за первую половину 2023 года составили 23,9 млрд рублей. Это лучший показатель за последние четыре года — он на 64% больше, чем в 2022-м. Почти треть от этого результата (28,5%) обеспечил «Чебурашка», собравший 6,8 млрд рублей. Ещё примерно столько же привлёк «теневой» прокат голливудских фильмов.

При этом точно подсчитать заработок блокбастеров вроде «Аватара: Путь воды», «Человека-паука: Паутина вселенных» или «Братьев Супер Марио в кино» невозможно, отмечает глава объединённой киносети «Формула Кино» и «Синема Парк» Алексей Васясин. Но, по данным короткометражек, к которым привязывают большие фильмы через «предсеансное обслуживание», всё же сделать какие-то выводы можно.

По информации «Бюллетеня кинопрокатчика», по такой схеме «Аватар: Путь воды» заработал около 2,4 млрд рублей, «Стражи Галактики 3» — около 59,3 млн рублей, «Форсаж 10» — не меньше 87 млн рублей.