Глава HBO: зрители ощутят проблемы из-за забастовки сценаристов

Трудно сказать, как всё обернётся, потому что всё зависит от того, как долго это продлится. Я не думаю, что кто-то действительно знает это. У многих людей есть разные мнения, у многих людей, которые проходили через это раньше, есть представление о том, как это может закончиться. По крайней мере, до конца 2023 года у нас всё в порядке. А затем, в 2024-м, ситуация начнёт ухудшаться.