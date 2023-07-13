Том Круз рассказал о фильме, который снимут в космосе

На премьере фильма «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1» в Нью-Йорке актер заявил: «Мы активно работаем над этим, посмотрим, что из этого получится».
Финансирование картины обеспечивается студией Universal, а ее бюджет составляет 200 миллионов долларов. Пока дата начала съемок неизвестна, как пояснил Круз. Режиссером проекта станет Даг Лайман.
Ранее представитель компании Universal Filmed Entertainment Group Донна Лэнгли также высказалась о проекте, подтверждая его реализацию:
«Таков план. У нас с Томом в разработке отличный проект. Доставить ракету на космическую станцию и снимать там фильм», – говорил Лэнгли прошлой осенью.
Недавно в СМИ появились фотографии Тома Круза с его бывшей девушкой Рени Барг, что вызвало слухи о их возможном романе. Однако Рени позднее опровергла эти слухи. Похоже, что в настоящее время сердце Тома Круза свободно. По слухам, актеру нравится Шакира, которая в прошлом году рассталась с Жераром Пике. Но певица сделала выбор в пользу другого, а не Тома Круза.