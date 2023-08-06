Советский кинематограф хранит в себе много тайн. Особенно, когда дело касается такой фантастической комедии, как "Иван Васильевич меняет профессию".

Фильм, ставший советской классикой, был снят режиссером Леонидом Гайдаем по пьесе Михаила Булгакова "Иван Васильевич", написанной еще в 40-х годах.

Создатели фильма перенесли действие пьесы в 70-е годы, а главным героем становится управдом Иван Васильевич Бунша, который перемещается в XVI век и меняет свою профессию. Смотрите видео о том, какие секреты хранит в себе культовая картина.