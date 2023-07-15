В последние несколько лет стало куда труднее понять намерения студий. Почему они работают над тем или иным проектом, что они собираются с ним делать, как они планируют его монетизировать? И собираются ли монетизировать вообще? Работают ли они в убыток, чтобы привлечь подписчиков к своему сервису, или всё же получают какую-то прибыль? Нынешние забастовки во многом связаны с тем, что мы должны заставить стриминговые сервисы выплачивать реальную стоимость производства. Бизнес-модели сейчас как будто перестали работать.