Невский перенес съемки фильма "Последние герои Рио Браво"

Актер и продюсер Александр Невский написал в соцсетях, что откладывает съемки боевика "Последние герои Рио Браво". Работа над проектом должна была выйти на новый этап летом, но теперь это произойдет не раньше, чем осенью. Дело в забастовке Гильдии актёров США, к которой артист принадлежит 15 лет.