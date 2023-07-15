Продюсер Александр Невский перенес съемки фильма "Последние герои Рио Браво"
Актер и продюсер Александр Невский написал в соцсетях, что откладывает съемки боевика "Последние герои Рио Браво". Работа над проектом должна была выйти на новый этап летом, но теперь это произойдет не раньше, чем осенью. Дело в забастовке Гильдии актёров США, к которой артист принадлежит 15 лет.
По словам актера, он поддерживает коллег. Поэтому снимать свой новый вестерн начнет осенью или зимой.
"Последние герои Рио Браво" станут завершением трилогии Невского, куда входят проекты "Нападение на Рио Браво" и "Затерянные в Рио Браво". Продюсер анонсировал свою новую работу в мае.
Рамблер: главные новости