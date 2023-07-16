Самые интересные фильмы про акул

Подчинить природу или подчиниться ей — иногда выбор в пользу первого даётся нелегко.

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Серфинг – вид спорта, воспевающий свободу. Человек покоряет волну, подчиняет себе стихию. В этот момент кажется, что всё находится в его руках – именно такое ощущение и притягивает людей. Этот вид спорта переворачивает картину мира, заставляя смотреть на жизнь иначе.

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Но что, если на гребне волны и абсолютной свободы человек сталкивается с акулой? Опасная схватка, борьба за выживание: герой быстро теряет контроль над ситуацией, а ощущение лёгкости перерастает в фобию. В этот момент может проявиться как страх, так и бесстрашие.

«Кровавый сёрфинг»

Страна: Канада Год выхода: 2000 Режиссёр: Дж. Хикокс

Герои специально отправились на отдалённый остров, чтобы снять документальное кино, где они испытают себя в схватке с акулами. Им казалось, что хищники – это не только опасность, но ещё и зрелищное приключение. Некоторые даже решили добровольно стать приманкой и встретиться с рыбами на гребне волны. Животные, разумеется, отзывчивость протагонистов оценили, но всё пошло не по плану.

В фильме хорошо показано, что мы часто придаём значение определённой ситуации, считая её большой проблемой для себя. В действительности же не замечаем, что она решаема, даже если очень неприятна. Большая проблема где-то рядом, но о ней никто не задумывается.

Главной опасностью в кинокартине выступает гигантский крокодил, который уменьшает количество участников команды. Есть ли решение проблемы? Режиссёр считает, что выход есть всегда. Каждый находит своё решение, но кто оказался прав, а главное, как поступил бы сам зритель?

Возрастное ограничение: 16+

«Отмель»

Страна: США Год выхода: 2016 Режиссёр: Ж. Кольет-Серра

Сёрфинг для Нэнси как символ жизненного пути и выбора, а акула – прототип стечения обстоятельств. Но не наказания за преступление, как в большинстве случаев, а жизненного выбора, стоящего перед девушкой: оставить ли ей медицинскую практику или нет.

В фильме речь не идёт о делении благ и борьбе за них. По замыслу продюсеров, в жизни существует нечто важнее интересов человека. Вопрос далеко не в цене состязания, в которое вечно вступают люди, а в целеполагании.

Возрастное ограничение: 16+

«Сёрфер души»

Страна: США Год выхода: 2011 Режиссёр: Ш. МакНамара

Кинолента основана на реальной истории. У спортсменки Бетани было блестящее настоящее и не менее прекрасное будущее. Уж кто чувствовал себя на гребне волны самой жизни, так это она. Однако после нападения акулы всё в её жизни рухнуло, в том числе и сёрфинг, героиня осталась без левой руки.

Кажется, что жизнь проверила девочку таким жестоким способом. У неё хватило стойкости и воли, чтобы вернуться не только к жизни, но и к сёрфингу. Пройдя через ужасное, она смогла вновь покорять волны и мир спорта. Фильм достаточно подробно раскрывает трансформацию Бетани от успеха до момента отчаяния, а потом и до возвращения к норме.

Возрастное ограничение: 12+

«Залив Ханалей»

Страна: Япония Год выхода: 2018 Режиссёр: Даиши Мацунага

Достаточно грустный фильм, но мелодрамой его назвать нельзя. Как и многие картины Востока, эта лента наполнена смыслом. Иначе зачем снимать кино, если зритель не меняется вместе с героем?

По сюжету мать-одиночка теряет единственного 18-летнего сына-сёрфингиста. Акула лишила эту женщину смысла жизни. Ощущение потери становится центральным звеном всей работы японского режиссёра. Он стремится донести не способ переживания потери, а смыслы, которые находит героиня в процессе переживания своей утраты.

Сёрфингиста нет, но женщина всё равно в течение десяти лет посещает место гибели сына, читает книгу, смотрит вдаль, идёт вдоль берега. Казалось бы, простые действия, ничего особенного не происходит. Но это лишь на первый взгляд. По-настоящему понять героиню можно лишь одним способом – «растворившись» в ней самой.

Возрастное ограничение: 6+

«Сёрфинг и акулы»

Страна: Нидерланды Год выхода: 2011 Режиссёр: Джулиан Уотсон

Кино на стыке документалистики и боевика о Южной Африке, где каждый год в июне создаются великолепные условия для сёрфингистов. Однако режиссёр обращает внимание не на волны, а на опасность, подстерегающую любителей свободы в этом райском местечке.

Именно в это время года на диком побережье в Южной Африке собираются самые разные акулы. Всё как в жизни: каждое место притяжения всегда таит в себе опасность, о которой никто не задумывается. Фильм помогает понять законы неоднозначного мира.

Иногда гораздо лучше изучить какой-то опыт на чужом примере, а не проверять на себе. Кинокартина позволяет окунуться в ситуацию, обдумать её и стать сильнее, не подвергая себя риску. Но для этого нужно не просто смотреть, а понимать и чувствовать.