Дочь Кристофера Нолана снялась в фильме «Оппенгеймер»

Режиссер Кристофер Нолан в интервью The Telegraph рассказал , что предложил своей дочери Флоре сняться в эпизодической роли в фильме «Оппенгеймер».

По его словам, ему нужен был «кто-то, кто появится в небольшом экспериментальном и спонтанном отрывке».

Режиссер добавил, что эпизодический персонаж его дочери погибает в фильме. По его словам, то, что он убил собственную дочь в картине, может показаться некоторым странным. Нолан заявил, что тем самым он хотел показать реальные последствия взрыва атомной борьбы.