8 триллеров с неожиданным финалом

Фильмы-триллеры вызывают тревожное ожидание, искусно нагнетаемое сюжетными поворотами. Найти триллер без этого элемента, скорее, сложно, но найти с, действительно, шокирующей концовкой ещё сложнее. По определению, сюжетный поворот – это что-то неожиданное, однако зачастую зрители «чуют» его за версту. По-настоящему успешный триллер содержит настолько непредсказуемый сюжетный поворот, что на этапе титров зрители начинают в себе сомневаться. От «Мементо» до «Бойцовского клуба», в этом обзоре вспомним об обязательных к просмотру фильмах с эмоционально опустошающими и в то же время интеллектуально обогащающими финалами.

© Кадр из фильма "Исчезнувшая"

«Первобытный страх» (1996)

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Ловкий адвокат Мартин Вейл (Ричард Гир) берётся защищать молодого человека по имени Аарон (Эдвард Нортон), которого обвиняют в жестоком убийстве архиепископа Рашмана. Священник когда-то подобрал его на улице, заикающегося и стесняющегося. Вейл уверен в невиновности Аарона, но начинает сомневаться после просмотра видео, которое свидетельствует, что тот был заинтересован в убийстве архиепископа. На протяжении фильма Мартин открывает всё больше и больше секретов, указывающих, что его клиент – преступник, но желая выиграть дело он продолжает доказывать его невиновность. «Первобытный страх», на самом деле, принадлежит Нортону, демонстрирующему одновременно и невинность, и беспокойство. Невероятная игра актёра сопутствует сюжетным поворотам, ощущаемым как удары под дых, и аудитория не могла это не оценить.

«Достать ножи» (2019)

Когда известного автора детективов Харлана Тромбери (Кристофер Пламмер) находят мёртвым в его же доме после празднования 85-летия, частный сыщик Бенуа Блан (Дэниел Крейг) берётся за расследование. Он пробирается через лабиринт отвлекающих маневров и корыстной лжи, начиная от неблагополучной семьи писателя до обожавшей его прислуги, чтобы раскрыть правду о его внезапной кончине. Этот комедийный триллер заставит зрителей подозревать каждого члена семьи, предстающей во всей «красе». Но не всё так, как кажется, делает тяжёлый вывод Блан. Когда же наступает момент истины, в «Достать ножи» разыгрывается сцена с одним из самых приятных открытий.

«Прибытие» (2016)

Когда огромные летательные аппараты приземляются в различных регионах мира, профессор лингвистики Луиз Бэнкс (Эми Адамс) берётся за налаживание контактов с пришельцами. А мир тем временем балансирует на грани войны. Она рискует жизнью и существованием всего человечества, чтобы выполнить поставленную задачу. В фильме нет ни тайны убийства, ни плана мести, ни эффектного экшена. Вместо этого, «Прибытие» - виртуозно разработанная история о реальности встречи с инопланетянами. Весь научно-фантастический триллер пропитан напряжением и серьёзной тональностью, поэтому, когда наступает сюжетный поворот, то он становится неожиданным. Вместо шока зрители потом долго и упорно думают о том, что увидели на экране.

«Малхолланд Драйв» (2001)

Юная и наивная актриса (Наоми Уоттс) приезжает в Голливуд только для того, чтобы угодить в зловещую западню с участием женщины (Лаура Хэрринг), потерявшей память после тяжёлой автоаварии. В итоге, две героини погружаются в ночной кошмар с опасной голубой коробкой, режиссёром по имени Адам Кешер и таинственным ночным клубом Silencio. Многие считают «Малхолланд Драйв» запутанным и глубоким психологическим фильмом, заставляющим усомниться в реальности. Однако напускная сбивчивость творения Дэвида Линча не обманет успокоенный разум, который возьмёт от фильма лучшее. С прекрасной историей любви и множеством сюжетных поворотов, финал – это нечто, что никто не мог предвидеть.

«Мементо» (2000)

После убийства жены в их доме герой по имени Леонард (Гай Пирс) приходит в себя с травмированной головой. Когда он пытается найти убийцу жены, его мозг блокирует воспоминания о нескольких минутах. Одна сюжетная линия развивается линейно, тогда как вторая движется в обратном направлении, открывая зрителям всё больше и больше подробностей. «Мементо» рассказывается с перспективы человека, который ничего не может вспомнить. Полный сюрпризов, фильм держит внимание аудитории на протяжении всего экранного времени.

«Исчезнувшая» (2016)

На пятую годовщину свадьбы Ник Данн (Бен Аффлек) публикует сообщение с просьбой найти жену Эми (Розамунд Пайк). С полицией и прессой за спиной Ник рассказывает историю счастливого брака, которая рушится буквально на глазах своими несоответствиями. С его странным поведением и горами лжи люди начинают задаваться вопросом, а не сам ли Ник убил жену? Триллер о разбитом браке: одна пропала, другой спятил. Или наоборот? С двумя главными персонажами, живущими в паутине лжи и обмана, «Исчезнувшая» предлагает аудитории целую вереницу нелицеприятных героев. Хотя некоторые и догадывались о возможной концовке фильма, триллер «Исчезнувшая» сделал всё, чтобы убедить зрителей болеть и сочувствовать злу.

«Шестое чувство» (1999)

Детский психиатр Малкольм Кроу (Брюс Уиллис) однажды сталкивается с бывшим пациентом, которому не смог помочь. В конце концов больной заканчивает жизнь самоубийством, и доктор не может об этом не думать. Несколько месяцев спустя его нанимают для помощи мальчику с расстройством психики Коулу Сёру (Хэйли Джоэл Осмент), который видит привидения, не знающих, что они мертвы. Этот трагический и шокирующий триллер рассматривается киноведами как венец творчества М. Найта Шьямалана. В историю кино он вошёл как один из лучших фильмов с сильным финалом.

«Бойцовский клуб» (1999)