Завершены съемки фильма «Майор Гром: Игра»

«Давайте поблагодарим друг друга за смелость, уважение, талант и за увлеченный труд. «Майор Гром: Игра» уходит в новую гавань, в пост. Впереди нашу картину ждут новые приключения, впереди наш фильм с надеждой и предвкушением ожидает зритель», - отметим Трофим в своем профиле в социальных сетях.