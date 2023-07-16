Завершены съемки фильма «Майор Гром: Игра»
Накануне режиссер Олег Трофим сообщил об окончании съемочного процесса картины «Майор Гром: Игра». Продолжение популярного кинокомикса, если верить информации СМИ, выйдет в свет уже в следующем году.
«Давайте поблагодарим друг друга за смелость, уважение, талант и за увлеченный труд. «Майор Гром: Игра» уходит в новую гавань, в пост. Впереди нашу картину ждут новые приключения, впереди наш фильм с надеждой и предвкушением ожидает зритель», - отметим Трофим в своем профиле в социальных сетях.
В сиквеле главный герой в лице полицейского Игоря Грома (Тихон Жизневский) столкнётся с популярностью и новым могущественным суперзлодеем Призраком. К ролям вернутся Любовь Аксёнова, Александр Сетейкин и Алексей Маклаков.
Оригинальный «Майор Гром: Чумной Доктор» вышел в свет в 2020 году.