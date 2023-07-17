15 триллеров, которые стоит посмотреть

Ужастики и боевики бывают волнующими и неожиданными, но им трудно сравниться с глубиной эмоционального погружения, которой отличается хороший триллер. К тому же этот жанр предполагает множество направлений, так что каждый зритель сможет найти кино по вкусу. Что такое настоящий триллер и какие фильмы этого жанра обязательно стоит посмотреть — в материале «Ленты.ру».

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Что означает слово «триллер»?

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Термин «триллер» произошел от англоязычного слова thrill, которое можно перевести на русский язык как «трепет», «дрожь» и «волнение». Жанр триллера развивался на основе детективов, однако сегодня это совсем разные направления: повествование в детективе основывается на интеллектуальном анализе, тогда как триллер включает в себя элементы драмы и в основном играет на эмоциях.

Каким должен быть хороший триллер?

Хороший триллер умело использует конфликт, чувство неопределенности или потери контроля: герои упиваются опасностью и не боятся проверить жизнь на прочность. В триллере зачастую используется такой прием, как твист. Правильный сюжетный твист разрушает сложившуюся у зрителя картинку на отдельные элементы, как пазл, а затем собирает его и показывает новую, ранее скрытую от глаз реальность.

Хороший триллер должен вызывать у зрителя прилив эмоций, острые ощущения, тревожное ожидание и волнение, близкое к страху

Существуют шпионские, мистические, психологические, криминальные и даже комедийные триллеры, а также триллеры-катастрофы, триллеры-заговоры и множество других поджанров этого кино. В подборке «Ленты.ру» — 15 отличных триллеров разных направлений и эпох.

Окно во двор

Главный герой — фоторепортер Джеффриc, который на несколько недель прикован к инвалидному креслу из-за сломанной ноги. От скуки он стал подглядывать за соседями, окна которых выходят во внутренний двор. Джеффрис замечает, что один из соседей ведет себя странно, и начинает собственное расследование — при помощи бинокля и объектива фотокамеры.

Фильм «Окно во двор» снят по одноименному рассказу американского писателя Уильяма Айриша. В главных ролях — Джеймс Стюарт, Грейс Келли и Тельма Риттер. «Окно во двор» считается одной из лучших кинокартин в фильмографии Альфреда Хичкока, подойдет любителям детективных историй и настоящих сюжетных головоломок.

Китайский квартал

В центре событий — частный детектив Гиттес, которого играет Джек Николсон. К нему обращается богатая незнакомка: она подозревает в измене мужа, главного инженера департамента водоснабжения Лос-Анджелеса, и просит проследить за ним. В ходе расследования Гиттес оказывается в центре запутанной истории, становится свидетелем и участником крупных скандалов.

В 1975 году фильм получил «Оскар» за лучший оригинальный сценарий. «Китайский квартал» — триллер для любителей запутанного сюжета и мрачной атмосферы: злодеи-коррупционеры, загадочные красавицы, новости из колонок некрологов.

Молчание ягнят

Агенты ФБР расследуют убийства молодых женщин. Они уверены, что преступления совершил один и тот же серийный убийца. Чтобы составить его психологический портрет, молодая девушка Кларисса Старлинг, агент ФБР, обращается за помощью к заключенному в тюрьме — доктору Ганнибалу Лектеру, бывшему психиатру, который отбывает наказание за убийства и каннибализм.

«Молчание ягнят» — сильный психологический триллер, в котором большее значение имеют запутанные и непростые отношения между героями, нежели сам сюжет. Режиссер делает акцент на противопоставлении персонажей: сильный и опасный убийца и слабый, чувствительный следователь.

Роль Ганнибала Лектера исполнил Энтони Хопкинс, роль Клариссы — Джоди Фостер. Их дуэт стал одним из самых ярких в истории кинематографа. В 1992 году кинокартина получила сразу пять кинопремий «Оскар», в том числе «Оскар» за лучшую мужскую роль получил Энтони Хопкинс.

Подозрительные лица

После взрыва корабля на причале осталось несколько десятков трупов. Агенты ФБР выясняют, что произошло, и опрашивают выжившего — мошенника по прозвищу Болтун. Он рассказывает следователям запутанную историю гибели своих подельников, с которыми работал на легендарного влиятельного преступника Кайзера Созе.

Развитие сюжета картины Брайана Сингера проходит в нескольких временных плоскостях. Большая часть повествования — воспоминания Болтуна. Кинокартина вводит зрителя в замешательство, ему приходится угадывать, где иллюзия, а где реальность.

Игра

Главный герой — богатый 47-летний банкир Николас Ван Ортон, который мало чем интересуется, кроме финансов, и поглощен рутиной. Однако в последнее время Николас часто вспоминает, что его отец на свой 48-й день рождения покончил с собой. Младший брат Конрад предлагает банкиру сыграть в некую игру, и тот соглашается, не зная, что превратит свою жизнь в череду зловещих и странных событий.

В главных ролях — Майкл Дуглас, Шон Пенн и Дебора Кара Ангер. «Игра» — психологический триллер, погружающий зрителя в альтернативную реальность. Многие аспекты, которые затрагивает кинокартина, стали особенно актуальны в последующие десятилетия: фейки, квесты и ролевые игры, схемы хищения денег при помощи кодового слова.

Шоссе в никуда

Действие происходит в пригородном доме семейной пары Мэдисон. Отношения Фреда и Рене далеки от идеальных: Фред подозревает жену в неверности, супруги не доверяют друг другу. В один день при загадочных обстоятельствах Фреду и Рене попадает в руки видеокассета, на которой записано, как супруги спят в постели у себя дома. Это не единственная запись: на следующей Фред запечатлен у расчлененного тела своей супруги. Его приговаривают к смертной казни, но на этом история не заканчивается.

Эта кинокартина Дэвида Линча отличается нелинейным сюжетом и глубоким философским посылом. Зритель остается в недоумении: это кошмар Фреда, его больная фантазия или хитро спланированное убийство? Чтобы разобраться в переплетениях сюжета картины, нужно посмотреть фильм не один раз. Седьмой полнометражный фильм Дэвида Линча известен также саундтреками, среди которых композиции популярных рок-исполнителей, в том числе Дэвида Боуи и Rammstein.

Шестое чувство

Главный герой — детский психиатр Малкольм Кроу. Однажды у него появляется странный пациент — девятилетний мальчик Коул Сиэр, который видит призраки умерших людей. В Коуле психиатр видит отражение своего прежнего пациента, Винсента Грея, некогда отзывчивого и умного мальчика, который с возрастом превратился в настоящего психопата. Кроу пытается помочь ребенку, как бы желая искупить свою вину перед Винсентом, но в какой-то момент врач понимает, что видения Коула — не совсем галлюцинации.

«Шестое чувство» — психологический триллер с Брюсом Уиллисом в главной роли, запутанная история о привидениях, которая заставит пережить опыт приобщения к потустороннему вместе с главными героями.

Бойцовский клуб

Рассказчик — обеспеченный 30-летний человек, который имеет все необходимое для жизни. Однако герой страдает от бессонницы, подчас не может отличить явь от сна. Однажды он знакомится с продавцом мыла Тайлером Дерденом, который пытается избавить рассказчика от вещизма, сделать его более мужественным. Вскоре главный герой открывает подпольный бойцовский клуб, который устраивает акты вандализма под лозунгом борьбы с обществом потребления. Позднее выясняется, что продавец мыла — только одна из двух разных личностей самого рассказчика.

Фильм снят по мотивам одноименного романа Чака Паланика, который вышел всего на три года раньше кинокартины. Главные роли исполнили Эдвард Нортон, Брэд Питт и Хелена Бонем Картер.

Рейтинг фильма «Бойцовский клуб» не сразу был высоким, сначала критики и публика его не оценили, и картина потерпела кассовый провал. Вновь о ней заговорили только десять лет спустя.

Помни

В центре сюжета картины — бывший детектив страховой компании Леонард Шелби, которого сыграл Гай Пирс. Мужчина страдает от редкого вида амнезии, из-за чего в памяти Леонарда не удерживаются события, которые происходили даже 15 минут назад. Однажды на бывшего детектива и его жену напали, женщину изнасиловали и убили, а мужчина получил серьезную травму головы, спровоцировавшую болезнь. Теперь Леонард Шелби ищет убийцу своей жены, хотя проблемы с памятью значительно усложняют поиски преступника.

«Помни» считается одним из лучших ранних фильмов Кристофера Нолана. Фильм уникален тем, что сцены расположены в обратном хронологическом порядке, такая последовательность сцен должна показать дезориентированность главного героя во времени. Примечательно, что сценарий для триллера режиссер писал на основе рассказа Memento Mori, автор которего — его брат Джонатан.

Престиж

В центре событий — фокусник-иллюзионист Альфред Борден, осужденный за убийство своего соперника Роберта Энжиера. Когда-то они вместе работали ассистентами иллюзиониста Милтона, но потом их пути разошлись. Фокусники стали соперниками в профессии, и каждый искал возможность выведать секрет другого и сорвать его выступление. Соперничество бывших коллег переросло в настоящую вражду.

История подается зрителю ретроспективно, он знакомится с героями по их воспоминаниям о прежней жизни. В лихо закрученном сюжете картины появляются трюки с исчезновением, дневники с зашифрованными посланиями и даже встреча с Николой Тесла, которого сыграл рок-исполнитель Дэвид Боуи. Картина снята по одноименному роману Кристофера Приста.

Старикам тут не место

Сюжет разворачивается вокруг ветерана войны во Вьетнаме Льюэллина Мосса, который случайно становится свидетелем последствий разборки между бандитами. Преступники перестреляли друг друга: остались только трупы, оружие и чемодан с деньгами. Мосс присваивает эти деньги, но вскоре за ним отправляется наемный убийца, и украденные деньги оборачиваются для Мосса настоящей бедой.

«Старикам тут не место» был снят по одноименному роману Кормака Маккарти. В 2008 году картина получила сразу четыре «Оскара», в том числе за лучший фильм. «Старикам тут не место» должна быть особенно интересна любителям классических вестернов: здесь есть и мексиканские гангстеры, и погони, и киллер-одиночка.

Остров проклятых

Маршал США Эдвард Дэниелс, которого играет Леонардо Ди Каприо, приезжает на остров Шаттер для расследования исчезновения детоубийцы Рэйчел Соландо из островной лечебницы для душевнобольных. Остров строго охраняют, потому что многие пациенты — особо опасные преступники. Вскоре Эдварду приходится усомниться не только в том, что это обычная лечебница для душевнобольных, но и в собственных воспоминаниях.

«Остров проклятых» снят по одноименному роману Денниса Лихейна. Это четвертая совместная работа Скорсезе и Ди Каприо. Во время просмотра зритель неизбежно задается вопросом: какая из двух разных личностей главного героя настоящая? Маршала обманули или он действительно уже давно сошел с ума?

Джокер

Сюжет картины рассказывает возможную предысторию суперзлодея Джокера, одного из ключевых персонажей в комиксах про Бэтмена. Главный герой — клоун-аниматор и неудавшийся стендап-комик Артур Флек. Он страдает от нападений уличных хулиганов, над ним насмехаются и издеваются. Однажды в метро Артур убивает троих богачей, которые приставали к девушке. Это убийство вызвало сильный резонанс в обществе, но, как ни странно, многие поддержали убийцу. Тода Артур становится символом мятежа против элит.

«Джокер» — американский психологический триллер режиссера Тодда Филлипса. Главную роль исполняет Хоакин Феникс. В 2023 году Филлипс объявил о завершении съемок второй части под названием «Джокер: Безумие на двоих».

Паразиты

События кинокартины связаны с жизнью двух семей: бедных Кимов и богатых Паков. Семьи не знали о существовании друг друга до тех пор, пока приятель младшего Кима не порекомендовал его на место репетитора в дом богачей. Обманом молодой человек устраивается на работу, а затем постепенно пристраивает своих домочадцев: родителей и сестру. Семья, которая живет в полуподвальной квартире и привыкла к бедности, начинает наживаться на доверчивых и эгоистичных богачах.

Кинокартина затрагивает острые социальные вопросы: безработицу, социальное неравенство. Однако нельзя сказать, что режиссер однозначно сочувствует Кимам или Пакам — в фильме нет настоящих образов злодеев и жертв, но есть концепция социального паразитизма. Зрителю предстоит самостоятельно ответить на вопрос, какая из семей — настоящие паразиты. В 2020 году кинокартина «Паразиты» получила «Оскар» сразу в четырех номинациях.

Меню

Развитие сюжета картины происходит на небольшом острове, где находится знаменитый ресторан. Его владелец — легендарный шеф-повар Джулиан Словик — устраивает экспериментальный ужин. Среди гостей — богачи, кинозвезды, ресторанные критики. Словик прекрасно знает не только их вкусовые предпочтения, но и самые сокровенные тайны: меню ужина полно неприятных сюрпризов.