Кристофер Нолан не планирует снимать супергеройский фильм

В недавнем интервью каналу HugoDécrypte известный режиссёр Кристофер Нолан рассказал, что не планирует в будущем снимать супергеройский фильм. Напомним, что Нолан известен в том числе трилогией про Тёмного рыцаря с Кристианом Бейлом в главной роли.

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Третья часть, «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды», вышла в 2012 году. На этом трилогия Нолана завершилась и, судя по всему, после работы над лентами про Бэтмена, постановщик не будет браться за кинокомиксы.