Фильм "1 000 дешевых зажигалок" вошел в программу фестиваля "Ариано"

"Фильм из линейки Kion Originals "1 000 дешевых зажигалок" вошел в программу 11-го международного кинофестиваля "Ариано" (Ariano International Film Festival 2023), который пройдет в итальянском городе Ариано-Ирпино (регион Кампания) c 31 июля по 6 августа 2023", - говорится в сообщении.

Всего в программу вошли 70 картин из США, Греции, Азербайджана, Испании, Италии, Аргентины и Германии и других стран. Из России на фестиваль отправлены еще четыре проекта - фильмы "Туман", "Бану", "Хронос", "Дорога к успеху". Они поборются за награды в номинациях "Лучший художественный фильм", "Лучший документальный фильм", "Лучший анимационный фильм" и "Лучший короткометражный фильм".