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Фильм "Миссия: невыполнима. Смертельная расплата" установил рекорд по сборам

Новая часть серии шпионских боевиков "Миссия: невыполнима. Смертельная расплата" за первые выходные собрала 235 миллионов долларов. Это рекорд среди всех фильмов франшизы. Об этом сообщает Deadline.

"Миссия: невыполнима 7" установила рекорд по сборам
© Кадр из фильма "Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1"

За рубежом кинокартина собрала 155 миллионов долларов. Больше всего билетов покупали в Японии. Однако сборы на китайском рынке оказались намного меньше, чем ожидалось изначально: всего 25,4 миллиона. Эта сумма на 66% меньше, чем у прошлой части. Несмотря на это, эксперты прогнозировали, что седьмая часть соберет вне домашнего проката как минимум 150 миллионов долларов. Тем самым их ожидания оправдались.

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В США фильм собрала 80 миллионов, установив рекорд по сборам для франшизы на внутреннем рынке уже за 5 дней.

Премьера первой части "Смертельной расплаты" состоялась 12 июля 2023 года. Вторую часть планируют представить зрителям в 2024 году.

Ранее "Рамблер" писал о том, как зрители отреагировали на новый фильм "Миссия: невыполнима".

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