"Миссия: невыполнима 7" установила рекорд по сборам

За рубежом кинокартина собрала 155 миллионов долларов. Больше всего билетов покупали в Японии. Однако сборы на китайском рынке оказались намного меньше, чем ожидалось изначально: всего 25,4 миллиона. Эта сумма на 66% меньше, чем у прошлой части. Несмотря на это, эксперты прогнозировали, что седьмая часть соберет вне домашнего проката как минимум 150 миллионов долларов. Тем самым их ожидания оправдались.