Создателям независимых фильмов разрешили продолжить съемки

13 июля Гильдия актёров США объявила о начале забастовки. Около 160 тыс. членов профсоюза не смогут сниматься в фильмах и сериалах, участвовать в продвижении собственных картин и заниматься своей профессией до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены.

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Несмотря на всеобщую забастовку, создатели независимых фильмов всё же получили разрешение на продолжение производства. Дело в том, что протест начался из-за конфликта с Ассоциацией продюсеров и киностудиями, поэтому технически инди-авторы с ними никак не связаны. Поэтому как минимум шесть проектов смогли продолжить съёмки, и их число наверняка вырастет.