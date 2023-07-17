Специальные показы мультфильма «Побег из страны роботов»

22 июля в кинотеатре КАРО VEGAS 9 в VEGAS Каширское состоятся два специальных показа мультфильма «Побег из страны роботов» в 14:00 и в 16:30.

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Посетители VEGAS Каширское могут выиграть билеты на мультфильм про озорных братьев-медведей Бриара и Брамбла, приняв участие в акции! С 15 по 21 июля совершите покупки от 1500 ₽ в VEGAS Каширское, предъявите чеки на стойке информации и получите 2 билета на специальный показ.

Перед показами вас ждут красная ковровая дорожка, модный DJ, аниматоры, классный фотограф, сладкие и соленые угощения и напитки! Также юные гости смогут раскрасить огромную раскраску с главными героями мультфильма и выиграть памятные призы.

Юных зрителей ждет возвращение веселых косолапых медведей на большие экраны. По сюжету, когда герои были маленькими медвежатами, их любящая мама таинственно исчезла. Много лет спустя на выставке «Планета Роботов» медведи встречают незнакомку, поразительно похожую на их пропавшую родительницу.

Пресс-служба

Теперь братьям предстоит раскрыть тайну загадочного исчезновения мамы, и это расследование перевернет их жизнь с лап на голову!

Показ проходит при поддержке Централ Партнершип (входит в состав «Газпром-Медиа»)