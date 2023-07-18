В Google появилась яркая реклама фильма «Барби»

В Сети обратили внимание, что в Google появилась реклама фильма «Барби». Если вбить в поисковике главных актёров фильма, режиссёра или название самого фильма, то можно увидеть, как страница приобретает розовый оттенок. Также появляются небольшие розовые салюты.

Это происходит, если попробовать найти в Google Райана Гослинга, Марго Робби, постановщика картины Грету Гервиг и сам фильм «Барби». При поиске других актёров подобного эффекта нет.