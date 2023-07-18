Россияне переходят на азиатские фильмы и сериалы

Онлайн-кинотеатры фиксируют интерес аудитории к просмотру азиатских фильмов и сериалов. Он растёт на фоне сокращения числа отечественных премьер, однако не может сдержать отток аудитории, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на статистику онлайн-платформ.

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В Kion отмечают, что пользователи стали на 46% чаще смотреть южноамериканские и азиатские тайтлы, интерес к китайскому контенту вырос в 4,5 раза, японскому: на 41%, а фильмы и сериалы южнокорейского производства стали смотреть на 19% чаще. В Okko наибольший прирост показали корейские сериалы.

У Wink также растут рейтинги южнокорейского и турецкого контента. Он вызван премьерой новой версии сериала "Богатые тоже плачут", который в период с апреля по май вошел в топ-20 самых просматриваемых, - отметили на платформе, добавив, что часть зрителей стала пересматривать старые сериалы Латинской Америки.