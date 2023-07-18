Россияне переходят на азиатские фильмы и сериалы
Онлайн-кинотеатры фиксируют интерес аудитории к просмотру азиатских фильмов и сериалов. Он растёт на фоне сокращения числа отечественных премьер, однако не может сдержать отток аудитории, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на статистику онлайн-платформ.
В Kion отмечают, что пользователи стали на 46% чаще смотреть южноамериканские и азиатские тайтлы, интерес к китайскому контенту вырос в 4,5 раза, японскому: на 41%, а фильмы и сериалы южнокорейского производства стали смотреть на 19% чаще. В Okko наибольший прирост показали корейские сериалы.
У Wink также растут рейтинги южнокорейского и турецкого контента. Он вызван премьерой новой версии сериала "Богатые тоже плачут", который в период с апреля по май вошел в топ-20 самых просматриваемых, - отметили на платформе, добавив, что часть зрителей стала пересматривать старые сериалы Латинской Америки.
Число премьер оригинальных российских сериалов во втором квартале на площадках, напротив, сократилось: крупные премьеры переносят на осень. Компенсировать провал за счет альтернативного контента также не удалось: в целом интерес россиян к сериалам в июне снизился по сравнению с маем на 8%, отметили в "Индексе Кинопоиск".