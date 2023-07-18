Актёр Киллиан Мёрфи в интервью подкасту WTF рассказал о сложной работе во время съёмок «Оппенгеймера». По словам Мёрфи, темп был безумным, и это вставляло палки в колёса, но в итоге со всём успешно справились.

Как отметил актёр, ленту сняли всего за 57 дней. Притом Мёрфи снимался почти в каждой сцене ленты, поскольку у него была главная роль.

Мы сняли фильм невероятно быстро. Мы сняли его за 57 дней. Темп съёмки был безумным.

Для сравнения, триллер Нолана о «Дюнкерк» снимался 68 дней, а его масштабный шпионский фильм «Довод» — 96 дней. На съёмки «Оппенгеймера» потратили намного меньше времени.