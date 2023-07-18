Нолан объяснил, почему не пользуется смартфоном и соцсетями

"Мои дети, вероятно, сказали бы, что я луддит. Но я бы поспорил с этим определением. Я думаю, что технологии и их возможности удивительны. На мой выбор влияет вовлеченность. Если я работаю над фильмом или сценарием, то весь день в компании со смартфоном не пойдет мне на пользу", – сказал Нолан.