Нолан объяснил, почему не пользуется смартфоном и соцсетями
Кристофер Нолан не имеет смартфона и не пользуется соцсетями, так как считает, что эти технологии мешают работе. Об этом голливудский режиссер признался в своем новом интервью изданию The Hollywood Reporter (THR).
Нолан также рассказал, что в целом прохладно относится к интернету и его возможностям. Так, например, он работает на компьютере, у которого в принципе не настроено соединение с интернетом. Электронной почте режиссер предпочитает личные встречи.
По словам Нолана, во время работы над своим последним фильмом "Оппенгеймер" он полетел из США в Ирландию, чтобы самостоятельно передать сценарий картины актеру Киллиану Мерфи и не отправлять рукопись по интернету.
"Мои дети, вероятно, сказали бы, что я луддит. Но я бы поспорил с этим определением. Я думаю, что технологии и их возможности удивительны. На мой выбор влияет вовлеченность. Если я работаю над фильмом или сценарием, то весь день в компании со смартфоном не пойдет мне на пользу", – сказал Нолан.
Мировая премьера нового фильма Кристофера Нолана "Оппенгеймер" состоится 21 июля 2023 года. Также Нолан известен по таким фильмам, как "Интерстеллар", "Дюнкерк", "Престиж" и не только.