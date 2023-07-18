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Настя Ивлеева примерила образ Мальвины

Настя Ивлеева с сиреневыми волосами и с бриллиантом из "Титаника" примерила образ Мальвины на съемках одноименного фильма. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе продюсерской компании "Марс Медиа".

Настя Ивлеева примерила образ Мальвины
© Газета.Ru

Проект описывается как вдохновляющая комедия с яркими персонажами и неожиданными поворотами сюжета.

"Мальвина" расскажет историю талантливой в детстве и потерянной в свои 30 лет Васе (Марина Васильева), на помощь которой приходит воображаемая подруга из детства — девушка со своеобразным чувством юмора.

Благодаря Мальвине (Анастасия Ивлеева) Василиса вспомнит, что никогда нельзя забывать о своей мечте.

"Мальвина — уникальна. Кайфую от того, что могу быть максимально смелой, играя этого персонажа. Она не боится сказать прямо то, что думает, и всегда называет вещи своими именами. Я считаю, что такой человек должен быть в жизни у каждого. У нее точно есть чему поучиться всем нам", — рассказала о своей героине Ивлеева.

Вместе с Ивлеевой и Васильевой в проекте также снимется Никита Ефремов.

Режиссеркой фильма стала Даша Чаруша. Она же будет отвечать за оригинальный саундтрек картины.

Кинотеатральный прокат "Мальвины" запланирован на 28 марта 2024 года.

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