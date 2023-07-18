Настя Ивлеева примерила образ Мальвины

"Мальвина — уникальна. Кайфую от того, что могу быть максимально смелой, играя этого персонажа. Она не боится сказать прямо то, что думает, и всегда называет вещи своими именами. Я считаю, что такой человек должен быть в жизни у каждого. У нее точно есть чему поучиться всем нам", — рассказала о своей героине Ивлеева.