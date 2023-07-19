Кэмерон высказал опасения по поводу резкого развития ИИ

"Вопрос не в том, кто это написал, а в том, хорошая ли это история. Лично я просто не верю, что бестелесный разум, который просто извергает то, что говорили другие о жизни, которая у них была, о любви, о лжи, о страхе, о смертности, просто складывает все это в словесный салат, а затем извергает это… Я не верю, что в этом есть что-то, что может тронуть аудиторию", - считает Кэмерон.