В Московской консерватории пройдет международный фестиваль "Собираем друзей"

ТАСС, 19 июля. В Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского 5 августа продолжится фестиваль "Собираем друзей" (6+). Вот уже 17 лет Рахманиновский зал становится местом притяжения приверженцев музыкальных миров Востока и Запада. На концертах фестиваля привычная европейская классическая музыка соседствует с классической музыкой разных цивилизаций.

Фестиваль "Собираем друзей" стартовал 23 июня и продлится до 24 августа. В августе на сцену Рахманиновского зала выйдут Nova Trio (Турция) с фортепианными квинтетами Метнера и Эркина, а также тенор Диего Сармьенто (Боливия) исполнит арии Моцарта, Гуно, Пуччини, Массне. Лауреат международных конкурсов Чун-Ю Хуанг (Тайвань) исполнит два фортепианных цикла - "Времена года" Чайковского и "Картинки с выставки" Мусоргского, а пианистка Лиша Чжэн (Китай) - сочинения русских и китайских композиторов. Подлинный носитель уникальной традиции аваз Хосейн Нуршарг и музыкант-виртуоз Махияр Шахи (Иран) представят композиции для голоса и тара/сетара. Свое исполнительское искусство также продемонстрирует ансамбль "Солисты Дамаска" (Сирия).

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Наряду с выступлениями зарубежных артистов, на фестивале можно будет услышать и российских исполнителей. Публику ждет литературно-музыкальный спектакль "Ананасы в шампанском / Дневник его души" с поэзией Игоря Северянина и музыкой Сергея Рахманинова. Квартет "Anno Domini" и бас Дмитрий Романько сыграют сочинения отечественных композиторов XX-XXI веков. Раритет - семь кантат Франческо Дуранте. Также пианистка Карина Тумурова из Республики Бурятия раскроет детали своей программы "Парадоксы памяти". Завершится фестиваль концертом Московского квартета имени П.И. Чайковского, которые исполнят сочинения Дворжака и Рубинштейна. Еще одним событием фестиваля станет выступление учащихся Международной летней школы - проекта научно-творческого центра "Музыкальные культуры мира" Московской консерватории.