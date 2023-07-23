Культовая советская картина "Бриллиантовая рука", снятая режиссером Леонидом Гайдаем еще в 1968, взрастила не одно поколение жителей СССР и современной России.

Съемки проходили на "Мосфильме", на сочинских улицах и туапсинских пляжах, а также в Баку. Киногруппа использовала все возможности техники, механические спецэффекты и комбинированные фотосъемки, а также простую импровизацию.

Так, многие знаменитые реплики вроде "Руссо туристо облико морале" и культовые моменты картины на самом деле были придумкой легендарных актеров. Смотрите видео о том, какие импровизации стали частью "Бриллиантовой руки".