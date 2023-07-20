"Сказочный патруль" покажут в Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии

Мультфильм "Сказочный патруль" российской анимационной студии "Паровоз" 27 июля покажут в кинотеатрах Катара, Кувейта, ОАЭ и Саудовской Аравии. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе медиахолдинга "Цифровое телевидение", по заказу которого создан проект.