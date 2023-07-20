Съёмки фильма о Формуле 1 продолжаются в Венгрии

Съёмки художественного фильма о Формуле 1 продолжаются в Венгрии несмотря на забастовку профсоюза голливудских актёров.

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Ранее мы рассказывали, что забастовка отразится на съёмочном процессе фильма, в котором главную роль играет Брэд Питт, и это действительно произошло. Питт, являющийся членом профсоюза, действительно после начала забастовки не участвует в съёмках, однако в Венгрии работа над фильмом продолжается по скорректированной программе.

На трассе отсутствуют члены профсоюза голливудских актёров, а во время нынешнего гоночного уик-энда основное внимание уделено съёмкам машин на трассе, которые будут пилотировать профессиональные пилоты.