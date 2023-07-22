Зрители оценили фильм «Барби»

Фильм производства США «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом за первые дни проката собрал внушительную кассу. Эта картина – визуальная история линейки одноименных кукол, которые компания Mattel выпускает с 1959 года. С куклами «Барби» знакомы чуть ли не все жители планеты.

Фильм рассказывает об одной из кукол, которая отправилась в реальный мир, взяв с собой Кена. В этом мире ее ждут множество приключений и встреча с главой линейки кукол «Барби».

Картина недавно вышла в прокат, но уже успела собрать немало хороших отзывов: 89 % всех рецензий положительные, а на портале IMDb рейтинг фильма 7,8 из 10 возможных баллов. Пользователи Сети также положительно отзываются о фильме.

«Мне очень понравился фильм, интересный сюжет и, конечно же, актерский состав!» – пишет USAdreams.

Большинство зрителей отмечают обилие розового цвета в фильме, однако, по их словам, это неудивительно.

«Ожидаемо, конечно, что кино про Барби будет в розовых тонах. <...> Я думаю, девочки, которые в детстве играли с Барби, будут в восторге от этого всего. Много мимимишных деталей на экране», – написал пользователь Mama17.

Но нашлись и те, кому фильм пришелся не по вкусу.