Где посмотреть в России нашумевший фильм Нолана «Оппенгеймер»

В мировой прокат вышел фильм режиссера Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Лента об «отце» ядерной бомбы — одна из самых ожидаемых премьер 2023 года. «Вечерняя Москва» рассказывает о киноновинке и ученом, жизнь которого легла в основу ее сюжета.

О чем фильм

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Фильм рассказывает историю жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, который считается «отцом» ядерной бомбы. В основе сюжета — книга Мартина Шервина и Кая Берда «Оппенгеймер. Триумф и трагедия американского Прометея» (2005). Ее удостоили Пулитцеровской премии.

Основная сюжетная линия развивается во время Второй мировой войны. В 1939 году 35-летний физик Роберт Оппенгеймер (роль исполнил ирландский актер Киллиан Мерфи) возглавляет «Манхэттенский проект», его цель — разработать самое страшное оружие в истории человечества, ядерную бомбу.

Перед зрителем предстает не только событийный ряд из жизни великого физика, но и его внутренние терзания: Оппенгеймер понимает, что его научные достижения грозят человечеству гибелью. В этом смысле картина Нолана глубоко психологична. Достаточно упомянуть сцену, в которой показано первое испытание ядерного взрыва. Вот что говорит физик, наблюдая разрушительную силу, созданного им оружия:

— И теперь я стал смертью, разрушителем миров... (Цитата из памятника древнеиндийской литературы «Бхагавадгита».)

Чем известен Оппенгеймер

Роберт Оппенгеймер родился в 1904 году в зажиточной еврейской семье. Его отец был успешным торговцем тканями, а мать — художницей. Родители смогли дать Роберту блестящее образование: он учился в Гарвардском, Кембриджском и Геттингенском университетах.

Оппенгеймер последовательно занимался экспериментальной и теоретической физикой. В 23 года он получил докторскую степень. Оппенгеймер внес огромный вклад в целый ряд сфер знаний, среди них — ядерная физика, астрофизика, квантовая теория поля и спектроскопия.

В 1939 году физику предложили возглавить «Манхэттенский проект». Почему выбор пал именно на него, загадка. На тот момент Оппенгеймер не был именитым ученым, не имел управленческого опыта, а ФБР и вовсе считало его «неблагонадежным элементом» из-за связей с членами Компартии США.

Так или иначе, но под руководством Оппенгеймера была создана первая ядерная бомба. Об его отношении к собственному детищу достоверно неизвестно. Авторы биографии ученого полагают, что после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки он испытал двойственные чувства: удовлетворение от проделанной научной работы и ужас от произошедших разрушений и смертей японцев.

Как фильм приняли критики

Первые критические отзывы на фильм «Оппенгеймер» довольно комплиментарные. По данным портала Metacritic (агрегатор ретенций профессиональных критиков), совокупная оценка фильма — 90 (из 100 возможных).

А вот несколько рецензий из мировой прессы.

Восхищается центральной сценой фильма — первым испытанием ядерного оружия в пустыни Нью-Мексико:

— Это самый натуральный большой взрыв — и никто не мог сделать его больше и сокрушительнее, чем Нолан.

Обратила внимание на глубокий антивоенный посыл фильма. По мнению автора заметки, «режиссура Нолана поставлена на службу истории, а не наоборот».

Отметил великолепную актерскую игру Киллиана Мерфи:

— Его кожа как будто просвечивает — иногда кажется, что ты почти видишь, как под ней дрожат его нервные окончания. Вот настоящая актерская игра для большого экрана.

Интересные факты о фильме «Оппенгеймер»

Создание фильма «Оппенгеймер» уже успело обрасти множеством интересных фактов. Вот некоторые из них.

Кристофер Нолан отказался от использования компьютерной график (CGI) и во время съемок сцены испытания «Тринити» — первого ядерного взрыва в истории. При этом сам режиссер назвал такой подход «большой проблемой».

Одна часть фильма показана в цвете, другая — в черно-белом варианте. И это режиссерский ход. По задумке Нолана, цветная (основная) часть фильма показывает субъективный опыт Оппенгеймера, а черно-белая — дает более объективный взгляд на происходящее.

Киллиан Мерфи впервые играет главную роль в фильме Нолана, хотя до этого он трижды снимался в картинах режиссера: «Темный рыцарь» (2008), «Начало» (2010), «Дюнкерк» (2017).

Как посмотреть «Оппенгеймера» в России

В России фильм «Оппенгеймер» не выйдет в легальном прокате из-за того, что студия Universal свернула все свои проекты в стране. Однако посмотреть его на широком экране, по крайней мере в крупных городах, скорее всего, удастся.