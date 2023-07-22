Премьера второй части «Дюны» состоится не раньше следующего года

Фанаты «Дюны», затяните потуже ремни, ведь премьеру мы увидим ещё не скоро. Вторая часть эпопеи Дени Вильнёва, скорее всего, выйдет в прокат не раньше 2024 года. Кинокомпания Warner Bros. сейчас озадачена вопросом переноса даты премьеры долгожданного сиквела аж на следующий год. А всё из-за забастовки сценаристов и актёров, о которой говорит весь мир.