Фото: в новой "Белоснежке" не будет гномов

В Сети появились фотографии со съемок новой "Белоснежки". В игровом ремейке известной диснеевской сказки главную героиню исполняет актриса колумбийского происхождения Рэйчел Зеглер.

На новых фото Рэйчел не видно - вместо неё позирует дублёрша. Но внимание на этот раз привлекла не сама Белоснежка, а её спутники - гномы. Которые больше не гномы, а некие "волшебные существа", отмечает Daily Mail.

Смена сущности компаньонов Белоснежки связана с критикой со стороны Питера Динклэйджа, который считает появление гномов в современном фильме оскорбительным для карликов. Поэтому вместо них мы видим разношёрстную компанию разного пола, цвета кожи и роста.

Российская Газета