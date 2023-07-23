"Барби" стала самым успешным фильмом режиссера-женщины
В первые выходные фильм "Барби" в США собрал 155 миллионов долларов. Благодаря этому Грета Гервиг стала самой успешной женщиной-режиссером, сместив Анну Боден, которая является режиссером ленты "Капитан Марвел" и собрала 153 миллиона долларов на старте. Об этом сообщает Empire.
Предполагается, что сборы фильма "Барби" могут составить 300 миллионов долларов.
Другая недавняя премьера также показала результаты выше ожиданий. Картина Кристофера Нолана "Оппенгеймер" в свои первые выходные в Северной Америке собрала 80,5 миллионов долларов.
Рамблер: главные новости