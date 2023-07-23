"Барби" стала самым успешным фильмом режиссера-женщины

В первые выходные фильм "Барби" в США собрал 155 миллионов долларов. Благодаря этому Грета Гервиг стала самой успешной женщиной-режиссером, сместив Анну Боден, которая является режиссером ленты "Капитан Марвел" и собрала 153 миллиона долларов на старте. Об этом сообщает Empire.