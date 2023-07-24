Фильм "Жанна Дюбарри" с Деппом возглавил российский прокат

В свой премьерный уик-энд в России фильм "Жанна Дюбарри" с вернувшимся в большое кино Джонни Деппом возглавил бокс-офис. Картина собрала 70 млн рублей. На втором месте тоже новинка - норвежский мультфильм "Просто супер" (Helt super) с 20,8 млн рублей.

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Также, по данным kinobusiness.com, 20,5 млн рублей заработал "Гипнотик" с Беном Аффлеком (общая касса 178,9 млн рублей).